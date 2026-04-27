Nothing ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ?

Nothing Phone 3 ਅਤੇ Phone 4a ਵਿੱਚ Essential Voice ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 27, 2026 at 12:43 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ, ਈਮੇਲ, ਨੋਟ ਦਾ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Nothing ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Essential Voice' ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਟੈਕਸਟ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Nothing ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ 'Essential Voice' ਫੀਚਰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀਂ ਸਪੀਚ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'Essential Voice' ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ Nothing ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ Nothing OS ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੀਚਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Essential Space ਟੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਨਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ।

Essential Voice ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?

  1. ਆਟੋ ਕਰੈਕਸ਼ਨ: ਫਿਲਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਓਮ, ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  2. ਪਰਸਨਲ ਮੈਪਿੰਗ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਕ, ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  3. ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ: ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
  4. 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ: ਆਟੋ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰੀਜਨਲ ਵੈਰੀਐਂਟ ਵਰਗੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ?

  1. ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ Nothing Phone (3), Nothing Phone (4a) Pro ਅਤੇ Nothing Phone (4a) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  2. ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
  3. ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੋ।
  4. ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ Essential Key ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

'Essential Voice' ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੰਟਨੈੱਟ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ 3 ਫਲੈਸ਼ 'ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Nothing ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਸਪੀਚ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ?

ਜਨਰਲ ਟੂਲ ਜਿਵੇਂ Gboard ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'Essential Voice' ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਟੈਕਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੁੰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ Nothing ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ OS ਅਪਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ Nothing ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

