iPhone Duo ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?
iPhone Duo ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : October 21, 2026 at 9:22 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ iPhone Duo ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ iPhone Duo ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਆਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟਿਪਸਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ।
BREAKING！A shocking new discovery about the iPhone Duo's foldable display! According to Weibo user Kang, the screen around the iPhone Duo's crease is surprisingly SOFT to the touch. When pressed with a finger, the surface can even develop visible WRINKLES! This is something we've never seen mentioned in previous reviews of foldable phones. Even more interesting, Kang claims this behavior is common across multiple units. Could this be related to Apple's rumored variable-thickness ultra-thin glass (UTG), with a thinner central folding region and thicker surrounding areas? If so, Apple may have adopted a radically different approach to managing stress around the fold. The engineering behind this display could be far more interesting than we initially thought. Source: Weibo user @Kang (hands-on testing and video)— Ice Universe (@UniverseIce) October 20, 2026
ਸਾਫਟ ਕਵਰ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। Samsung Galaxy Z Fold8 ਵਿੱਚ ਅਲਟ੍ਰਾ ਥਿਨ ਗਲਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਗਲਾਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕੀਮਤ 1,699 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਕਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਖਰੋਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟ ਕਵਰ ਹਿੰਜ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਂਗਲੀ ਘੁੰਮਾਉਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਹਿਸਾਸ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਰਮ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਘੁੰਮਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ iPhone Duo ਦਾ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ-ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ iPhone Duo ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੀਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ iPhone Duo ਦੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
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