iPhone Duo ਨੂੰ 500 ਵਾਰ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਣੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?
iPhone Duo ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 11:14 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ iPhone Duo ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ iPhone Duo ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ iPhone Duo ਦੇ ਰੀਵਿਊ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸਦੇ ਫੋਲਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਹਿੰਜ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰੀਵਿਊਰਾਂ ਨੇ iPhone Duo ਦਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
iPhone Duo ਦਾ ਫੋਲਡ ਟੈਸਟ
ਚੀਨੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆਸਟੌਰਮ ਦੇ ਟਿਮ ਪੈਨ ਨੇ iPhone Duo ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 500 ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੋਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ 10,000 ਵਾਰ ਮੋੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ 1,000 ਵਾਰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਟਿਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ iPhone Duo ਦਾ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਹਿੰਜ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਰੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਕਿ 500 ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਐਪਲ ਨੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ iPhone Duo ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਨੈਨੋ-ਟੈਕਸਚਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਦਿਖੇ। ਐਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ iPhone Duo ਲਈ ਖਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
iPhone Duo ਦਾ ਫੋਲਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਮ ਪੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ।
iPhone Duo ਦਾ ਹੋਰ ਟੈਸਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਖੀਆਂ। ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੋਲਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਲਡਿੰਗ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਆਟੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਟੈਕਸਚਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਚਮਕ ਯਾਨੀ ਗਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ, ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅੱਪ ਮਾਰਕ ਇਸ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਿਮ ਪੈਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ NFC ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਈਅਰਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਪੀਕਰਫੋਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਪਰ ਚੈਂਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰੀਬ 3.6°F ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ A20 Pro ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਟਿਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕਾਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੋਆਨਾ ਸਟਰਨ ਦਾ 'ਹਿਂਜ ਟੈਸਟ'
ਜੋਆਨਾ ਸਟਰਨ ਨੇ iPhone Duo ਦਾ ਫੋਲਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੂੰ 32,640 ਵਾਰ ਮੋੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਫੋਲਡ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ iPhone Duo ਦਾ ਹਿੰਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋਆਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ iPhone Duo ਦੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
HTX ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਟੈਸਟ
HTX ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਵੀ iPhone Duo ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨੂੰ 3,000 ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ iPhone Duo ਦਾ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਆਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਆਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ
ਆਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਮੈਟ ਫਿਲਮ ਉਤਾਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵਟ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਟ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
Unbelievable! The iPhone Duo's display has been hiding a shocking secret! Someone finally dared to peel off the matte film covering the iPhone Duo's display, and what they discovered was astonishing. With the film removed, the screen underneath looks surprisingly uneven, with visible bumps, ripples, and even wrinkles!— Ice Universe (@UniverseIce) October 22, 2026
Galaxy Z Fold7 ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੋੜਿਆ
ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੀਆਈ ਚੈਨਲ Take-it ਨੇ Samsung Galaxy Z Fold7 ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ 2,00,000 ਯਾਨੀ ਦੋ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 75,000 ਫੋਲਡ 'ਤੇ ਹਿੰਜ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ 1,75,000 ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਨ 2,00,000 ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
iPhone Duo ਬਾਰੇ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, iPhone Duo ਐਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੀਵਿਊਰ ਦੇ ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ iPhone Duo ਦਾ ਹਿੰਜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਿਮ ਪੈਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 500 ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,99,900 ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-