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Android 16 ਦੇ Gemini Lock ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬੱਗ, ਲੌਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਸੇਜ

ਜੇਮਿਨੀ ਲੌਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬੱਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

GEMINI LOCK SCREEN BUG
GEMINI LOCK SCREEN BUG (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 20, 2026 at 5:25 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Android 16 ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ ਲੌਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬੱਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ PIN ਭਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਕ ਫੋਨ ਤੋਂ SMS ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਐਕਸੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇਗਾ।

ਜੇਮਿਨੀ ਲੌਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਇਸ ਬੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-

  1. ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  3. ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  4. 'Gemini on Lock Screen' ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  5. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ 'Use Gemini Without Unlocking' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਟਾਈਮਰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Make Calls and send messages without unlocking' ਟੌਗਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
  6. 'Make Calls and send messages without unlocking' ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਬੱਗ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਉਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਹਾਇਕ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ Pixel 6a 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਪਤਾ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਲੌਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਐਪ ਹੈਂਡਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੌਕ ਮੋਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪ ਐਕਸੇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬੱਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਐਕਸੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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