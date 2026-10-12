ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨ?
FADA ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 94.56 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ।
Published : October 12, 2026 at 5:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: FADA ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 94.56 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 36,108 ਯੂਨਿਟਸ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 18,559 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 30,696 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 17.63 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਕੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾਂ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ OEM ਵੱਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ Tata Motoros Passenger Vechicles ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 14,791 ਯੂਨਿਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ 7,369 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 100.72 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ 13,158 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.41 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Mahindra&Mahindra ਨੇ 7,780 ਯੂਨਿਟਸ ਵੇਚ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ 3,973 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95.82 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ 6,464 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 20.36 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, JSW MG Motor India Pvt Ltd ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੇ 5,242 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 9.14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.41 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਤਨਾਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ VinFast Auto India ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2,964 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,199 ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ- ਦਰ-ਮਹੀਨੇ 34.79 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 6 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸੀ।
Kia India ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1,262 ਯੂਨਿਟਸ ਵੇਚੇ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 645 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ 95.66 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 111.04 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki India ਨੇ ਵੀ 1,104 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ 1,412 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21.81 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।
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