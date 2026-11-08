8 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ, ਚੰਦ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਸਥਾਈ ਬੇਸ
ਨਾਸਾ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਲੈਂਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : November 8, 2026 at 4:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੰਧਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਗੋ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ
ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਲਈ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਸਮੇਤ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈਂਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖਾਸ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਬੇਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
LIVE: @NASAAdmin and agency leaders are sharing our latest updates on the Moon Base, humanity's first lunar outpost. https://t.co/UN6JuBhFcr— NASA (@NASA) November 7, 2026
CLPS 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ
- Blue Origin
- Firefly Aerospace
- Intuitive Machines
- iSpace US
- Lockheed Martin Space
- Northrop Grumman Space System
- SpaceX
- Voyager Technologies
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੰਪਨੀਆਂ
- Honeybee Robotics (Blue Origin ਦੀ ਕੰਪਨੀ): ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ
- Redwire: ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ
- Yank Technologies: ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
- Impulse Space: ਔਰਬਿਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
- Arrow Science and Technology: ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਰੋਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ PROMISE ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਪਹੀਏ ਵਾਲਾ ਰੋਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਰੋਵਰ ਮਿੱਟੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਬਰਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਾ ਇਸਨੂੰ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲਾ ਨਾਸਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਨੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 2028 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ Blue Origin ਕਰੇਗੀ।
ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਨਾਸਾ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਰ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੰਦ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
|ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ
|ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ
|ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
|1
|Blue Origin
|ਕਾਰਗੋ ਲੈਂਡਰ + PROMISE ਰੋਵਰ ਡਿਲੀਵਰੀ
|Mark 1 ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਰੋਵਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ
|2
|Firefly Aerospace
|ਕਾਰਗੋ ਲੈਂਡਰ+ਆਵਾਜਾਈ
|CLPS 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
|3
|Intuitive Machines
|ਕਾਰਗੋ ਲੈਂਡਰ
|CLPS 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
|4
|iSpace US
|ਕਾਰਗੋ ਲੈਂਡਰ
|CLPS 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
|5
|Lockheed Martin Space
|ਕਾਰਗੋ ਲੈਂਡਰ
|CLPS 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
|6
|Northrop Grumman Space Systems
|ਕਾਰਗੋ ਲੈਂਡਰ
|CLPS 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
|7
|SpaceX
|ਕਾਰਗੋ ਲੈਂਡਰ+ਸੰਚਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ
|ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜੇਗੀ
|8
|Voyager Technologies
|ਕਾਰਗੋ ਲੈਂਡਰ
|CLPS 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੁਲਾੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਨਾਸਾ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। SpaceX, Blue Origin ਅਤੇ Firefly ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ CLPS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੂਨ ਬੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਰੋ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। IN-SPACe ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਪਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Skyroot, Agnikul Cosmos, Pixel ਅਤੇ Dhruva Space ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁਲਾੜ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਾਸ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ।
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