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RIL AGM 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 5 ਨਵੇਂ ਐਪ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

RIL AGM 2026 ਵਿੱਚ 5 ਨਵੀਆਂ ਏਆਈ ਐਪਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

RIL AGM 2026
RIL AGM 2026 (Jio)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 21, 2026 at 9:52 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: RIL ਨੇ ਆਪਣੀ 49ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ JiiBharat IQ, AI Vyapar, JiiHealth IQ, JioLearn IQ ਅਤੇ JioKrishi IQ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Reliance ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਜੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਏਆਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਕੰਮਾਂਡ 'ਤੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੀਓ ਟੈਲੀਫ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਏਆਈ ਐਪਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Reliance ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਏਆਈ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਓ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

  1. JioBharat IQ: JioBharat IQ ਐਪ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਏਆਈ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
  2. AI Vyapar: AI Vyapar ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ।
  3. JioHealth IQ: JioHealth IQ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  4. JioLearn IQ: ਜੀਓ ਦੇ ਇਸ ਏਆਈ ਐਪ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  5. JioKrishi IQ: ਇਸ ਲਿਸਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਐਪ JioKrishi IQ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਰਗੀ ਖੇਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ।

ਕਾਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ

Reliance ਨੇ ਜੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਏਆਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'Hey Jio' ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕਾਲ ਸਮਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਾਇਸ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਆਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੈਬ ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਏਆਈ ਪਰਸਨਲ ਸਹਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਾਲ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇਗਾ।

Jio TeleFrame ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Reliance ਨੇ JioTeleFrame ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਫਸਟ ਏਜੰਟ ਏਆਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਦਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

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TAGGED:

5 NEW AI APPS AT RIL AGM 2026
RIL AGM 2026 ANNOUNCEMENTS
MUKESH AMBANI
RIL AGM 2026

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