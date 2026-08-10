12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ?
12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਨਿਊ ਮੂਨ ਅਤੇ ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਸ਼ਾਵਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : August 10, 2026 at 12:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਾਰ ਖੰਗੋਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹਰ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਨਾ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੁਪੀਟਰ, ਬੁੱਧ, ਮੰਗਲ, ਸ਼ਨੀ, ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚਿਊਨ, ਇਹ ਛੇ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚਿਊਨ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰਬੀਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।
ਪਲੈਨੇਟ ਪਰੇਡ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖੰਗੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਐਂਡਰਿਊ ਫਾਜ਼ੇਕਸ, ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਕਿੱਥੇ ਦਿਖੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ?
ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੂਰਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ 12 ਅਗਸਤ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਹੋਰਾਇਜਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਲਕਾ ਵਰਖਾ
ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਮੂਨ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਚੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਗਹਿਰਾ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ।
On Aug. 12, you have the chance to experience a total solar eclipse from anywhere in the world.— NASA (@NASA) August 5, 2026
Starting at 1:15pm ET (1715 UTC), we'll stream live as the Moon passes in front of the Sun, bringing the views and the science straight to you.
Get safe viewing tips in this video. pic.twitter.com/AMkUR50Fo7
ਇਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਲਕਾ ਸ਼ਾਵਰ ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪੀਕ ਲਈ ਸਹੀਂ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਰਗੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਕਰੀਬ 100 ਉਲਕਾ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਫਾਈਰਬਾਲ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
BBC ਸਕਾਈ ਐਟ ਨਾਈਟ ਮੈਗਜੀਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਮੇਂ 12, 13 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੀਡ ਦਾ ਪੀਕ ਨਿਊ ਮੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਰਗਾ ਸੰਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2045 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇਗਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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