ਪੁਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 25 ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ, NASA ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ

ਪੁਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 25 ਬੱਚੇ ਨਾਸਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

FROM PUNE VILLAGES TO NASA
25 ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 10:50 AM IST

ਪੁਣੇ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 25 ਬੱਚੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਨਾਸਾ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂਐਸਏ) ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾਸਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪੁਲਕੁੰਡਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਗਜਾਨਨ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।

ਉਹ ਉਸੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰ ਗਏ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇੰਟਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਐਂਡ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ (IUCA) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੰਦਾਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ NASA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ IUCAA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ NASA ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ NASA ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗਾ।"

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਸਕਰ ਤਾਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਪੁਣੇ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾਸਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਗਜਾਨਨ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੁਣੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"

ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪੁਲਕੁੰਡਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਰੋ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਸਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਡਾ. ਪੁਲਕੁੰਡਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਸਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।"

