ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਵੀਂ Audi Q3 ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੋਈ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੇ ਕੀਮਤ

ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਵੀਂ Audi Q3 ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੋਈ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੇ ਕੀਮਤ
Audi ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਔਡੀ Q3 ਐਸਯੂਵੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 51.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਅਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 1:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਆਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਡੀ Q3 ਐਸਯੂਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਟਸ - ਨੋਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਿਥ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 51.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਅਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਕੋਡਾ ਆਟੋ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (SAVIPL) ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ 2026 ਔਡੀ Q3 ਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ
ਨਵੀਂ ਔਡੀ Q3 ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ-ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਡੀ ਲੋਗੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨੀਕੰਬ-ਪੈਟਰਨ ਵਾਲਾ ਏਅਰ ਇਨਟੇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਸਕਿਡ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਥੋੜੇ ਸੂਖਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਔਡੀ Q3 ’ਚ ਬਾਡੀ ਕਲਰ ਕਲੈਡਿੰਗ, ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ, ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ, ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕਰੋਮ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਟੇਲ ਲੈਂਪ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ LED ਲਾਈਟ ਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਔਡੀ ਲੋਗੋ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛੱਤ ਸਪੋਇਲਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਏਅਰ ਆਊਟਲੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਸਕਿਡ ਪਲੇਟ ਹੈ।
ਰੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਮਿਥੋਸ ਬਲੈਕ, ਟੈਂਬੋਰਾ ਗ੍ਰੇ, ਨਵਾਰਰਾ ਬਲੂ, ਸੇਜ ਗ੍ਰੀਨ, ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ 2026 ਔਡੀ Q3 ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ
ਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11.9-ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ 12.8-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਓਐਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਔਡੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਡੀ ਨੇ ਗੀਅਰ ਚੋਣਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੋਲ ਤੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਈਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਨਵੀਂ 2026 ਔਡੀ Q3 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਉੱਚ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ੈਨਿਥ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 12-ਸਪੀਕਰ 420W ਦਾ SONOS ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਹੈੱਡ-ਅੱਪ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ USB ਚਾਰਜਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ LED ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ, ਲੇਨ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਹਨ।
ਇਹ 'ਕਮਿੰਗ ਹੋਮ' ਅਤੇ 'ਲੀਵਿੰਗ ਹੋਮ' ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟੀ, ਟਵਿਨ-ਸਪੋਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਟਾਪ ਅਤੇ ਬਾਟਮ ਹੈ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕਲਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਮਰਿੰਗ ਬ੍ਰਾਉਨ ਅਤੇ ਪਰਗਾਮੈਂਟ ਬੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ 2026 ਔਡੀ Q3 ਦਾ ਇੰਜਣ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਾਰ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ 2.0-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ ਜੋ 201 bhp ਅਤੇ 320 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 7-ਸਪੀਡ ਡਿਊਲ-ਕਲਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਵਾਟਰੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਹੈ। ਔਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਔਡੀ Q3 ਸਿਰਫ਼ 7.1 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 229 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਟਾਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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