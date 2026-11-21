TFT ਕਲਰ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਈ 2026 Bajaj Pulsar RS200,ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕੀਮਤ
ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ RS200 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਅਰੂਮ) ਹੈ।
Published : November 21, 2026 at 4:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ RS200 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਥ੍ਰੋਟਲ ਬਾਡੀ, ਰਾਈਡ ਮੋਡਸ, ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 5-ਇੰਚ ਦਾ TFT ਕੰਸੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ USD ਫਰੰਟ ਫੋਰਕਸ ਅਤੇ ਕੁਇਕਸ਼ਿਫਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।
2026 ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ RS200 ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ ਅੱਪਡੇਟਸ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਲਸਰ NS200 ਨੂੰ ਕਈ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਪਲਸਰ RS200 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਪਲਸਰ RS200 ਵਿੱਚ 199.5cc ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਸਿਲੰਡਰ, ਲਿਕਵਿਡ-ਕੂਲਡ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 24.5 hp ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਜਣ 25.5hp ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਪੀਕ ਟਾਰਕ 18.7Nm 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਥ੍ਰੋਟਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੀ वजह ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਪਲਸਰ RS200 ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਈਡ ਮੋਡਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਪਲਸਰ RS200 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੁਇਕਸ਼ਿਫਟਰ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2026 ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ RS200 ਦੇ ਫੀਚਰਸਹੋਰ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ 5-ਇੰਚ ਦਾ TFT ਕੰਸੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਸੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੱਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲਰ LCD ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ।
ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਲੀਵਰਸ, ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ-C ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਜ਼ਰਡ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ 37mm ਦਾ USD ਫੋਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2026 ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ RS200 ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਈਕ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ RS200 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਅਰੂਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈੈ।
ਇਸ ਵਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀਰੋ ਕਰਿਜ਼ਮਾ XMR (ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ) ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ KTM RC 200 (ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ।
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