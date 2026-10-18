Oppo Find X10 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
Oppo Find X10 Pro Max ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫੋਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ 200MP ਦੇ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣਗੇ।
Published : October 18, 2026 at 10:11 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Find X10 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਡਲ Oppo Find X10 Pro Max ਅਤੇ Oppo Find X10 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Oppo Find X10 Pro Max ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ 200MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। Oppo ਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ MediaTek Dimensity 9000 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਚਿਪਸੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Oppo Find X10 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ
Oppo Find X10 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ Hasselblad-tuned ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ HDR ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, 200MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 200MP ਦਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Oppo Find X10 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ
Oppo Find X10 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ Hasselblad-tuned ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 200MP ਦਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Oppo Find X10 Pro Max ਅਤੇ Oppo Find X10 ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ?
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:45 ਵਜੇਂ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ Oppo Pad Mini Matte Display edition ਅਤੇ Oppo Enco X4 TWS ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
🚨 Exclusive 🚨 OPPO Find X10 launch price in India 🇮🇳 without offer : ✅ 12+256GB : ₹1,29,999 , it's confirmed‼️ ✅ Both the sources said the same OPPO Find X10 Pro Max launch price in India 🇮🇳 without offer : ✅ 12+512GB : ₹1,59,999 or 1,89,999 🔴 Yes, this is where both the sources don't agree, they shared slightly different pricing • OPPO Pad Mini will cost ~ 70K-80K in India 🇮🇳 at launch, without offer 🔴 Both Find X10 and X10 Pro Max prices are MOP and MOP is the price that is announced during launch, generally. Here are the offer details for OPPO Find X10 Series in India 🇮🇳 : ✅ Free OPPO Powerbank and Enco Air 5 Pro if purchased before 28th October ✅ Upto 15% instant cashback ✅ Upto 8000 INR exchange bonus ✅ ₹1000 off on flagship Enco X4 , if purchased before 11th November ✅ Google AI Pro for 3 months ✅ Upto 70% assured buyback ✅ 180 days hardware defect replacement if purchased before 11th November— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 15, 2026
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