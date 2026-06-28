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ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 12 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

INDIAAI MISSION
ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 28, 2026 at 11:21 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬ ਯੂਨਿਟ, ਅਤੇ ਨੌਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਪਕਰਣ, ਸਮੱਗਰੀ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ 'ਤੇ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 105 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ 'ਤੇ 23 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੇਪਆਉਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਨਤ ਨੋਡਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

₹10,372 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ GPUs ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੰਪਿਊਟ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ AI ਖੋਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਣ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। AI ਕੋਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 12,519 ਡੇਟਾਸੈੱਟ, 307 AI ਮਾਡਲ ਅਤੇ 20 ਟੂਲਕਿੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਡੇਟਾ ਅਤੇ AI ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 684 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ₹13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

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