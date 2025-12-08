ETV Bharat / state

ਸਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਣੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

BLOCK SAMITI ELECTIONS
ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ (Etv Bharat)
ਬਰਨਾਲਾ: ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਮੀਦੀ ਜ਼ੋਨ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਉਸ ਭਰਾ 27 ਸਾਲਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਨ ਵਜੀਦਕੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਉੱਘੇ ਢਾਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ।

ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਣੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (Etv Bharat)

ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਮ.ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੈੱਟ ਤੇ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਡਬਲ ਐਮ.ਏ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐੱਨ ਦੀ ਐਮ.ਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ'

ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲ ਐਮ.ਏ. ਪਾਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ।" ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਭਲਾਈ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।

BLOCK SAMITI ELECTIONS
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ (Etv Bharat)

'ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ'

ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, “ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ! ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ. ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਪਛੜੀਆਂ ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"

BLOCK SAMITI ELECTIONS
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ (Etv Bharat)

"ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਾਂਗੀ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ।" - ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਨ ਵਜੀਦਕੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਡਬਲ ਐਮ.ਏ. ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋਨ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।"

BLOCK SAMITI ELECTIONS
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ (Etv Bharat)

'ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ, ਨਿਡਰ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਵਰਕਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ “ਜੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਧਨੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

BLOCK SAMITI ELECTIONS
ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਣੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (Etv Bharat)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ
PUNJAB ELECTIONS
ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
BARNALA NEWS
ZILA PARISHAD ELECTIONS

