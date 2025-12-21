ETV Bharat / state

ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ 2027 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਲਾਹ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ।

punjab vidhan sabha election 2027
ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ 2027 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 21, 2025 at 8:30 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

[ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]

ਬਠਿੰਡਾ: 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ 2027 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ? (ETV Bharat)

ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ- ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 69 ਹਲਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

punjab vidhan sabha election 2027
ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ (ETV Bharat)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਰੂਰਲ ਯਾਨੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 154 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ, 36 ਲੱਖ, 4650 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਲਾ...!

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।

- ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ/ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

punjab vidhan sabha election 2027
ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ/ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ (ETV Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ।"

punjab vidhan sabha election 2027
ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ (ETV Bharat)

"ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।"

ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ) ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

- ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ/ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

"ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।"

punjab vidhan sabha election 2027
ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ/ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ (ETV Bharat)

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ-ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

- ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ/ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ।"

punjab vidhan sabha election 2027
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ (ETV Bharat)

"ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ..."

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸਨ।'

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027
PUNJAB ELECTION RESULT
PUNJAB VIDHAN SABHA ELECTION 2027
AAP PUNJAB
ZILA PARISHAD BLOCK SAMITI ELECTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.