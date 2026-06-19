ਸੀਏ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 'ਚ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਾਲ, 10ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ
ਪਿੰਡ ਬਿੰਬਰ ਦੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੀ ਸੀਏ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 600 ਵਿੱਚੋਂ 451 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 10ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
Published : June 19, 2026 at 5:16 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੀਏ (Chartered Accountant) ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਸੀਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏ ਫਾਈਨਲ ਮਈ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 600 ਵਿੱਚੋਂ 451 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
"ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ"
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੀਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਏ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8-9 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯੁੱਧਵੀਰ
ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8-9 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਫੋਨ ਸਿਰਫ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯੁਧਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ"
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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