"ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ", ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Published : March 5, 2026 at 3:50 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਸੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਛਿੱਦਰਪਾਲ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ"
ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਨਸੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਨਰ ਜੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਨਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਧੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।"
"ਮੇਰੀ ਧੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਚ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੈਨਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।"- ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਨੈਨਸੀ ਦੇ ਮਾਤਾ
ਮੇਰੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ਼
ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੈਨਸੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੈਨਸੀ ਨਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਨਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਕੌਣ ਸੀ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ?
ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਨਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
