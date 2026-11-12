ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਿਹਰੀ ਬਾਹਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ!, ਬਣ ਗਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਿਹਰੀ ਬਾਹਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ!, ਬਣ ਗਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 12, 2026 at 9:42 PM IST
ਮਾਨਸਾ/ਤਰਨਤਾਰਨ: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਜ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।"
ਮਾਨਸਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਰਦਾਤ
ਉਧਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਟੂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਸੀਆ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਵਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ (ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੇਟਾ ਅਤੇ ਗਲੋਕ) ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਸਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਸਰਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 05 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ 05 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 05 ਖਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਕੁੱਲ 10 ਮੈਗਜ਼ੀਨ) ਅਤੇ 02 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਕੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਪ੍ਰੈਡਰ ਨੰਬਰ PB46 AH 3172 ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 352 ਮਿਤੀ 11.11.2026 ਅਪਰਾਧ 25/54/59 ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ 25/26/29 BVA 2024 ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ "ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੂ ਉਰਫ਼ ਫੌਜ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਰਾਜੋਕੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੱਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਫਰੀਦੀ ਤੂਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।"
ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਕਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਰਫ ਰਾਣਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਟੀ ਸਰਹਾਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 218 BHDI 10.11.2026 ਅਪਰਾਧ 25,25(1)(a), 256,25 (7)(i), 25 (8)35/54/59 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੋਜੋਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 05 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਬੋਰ ਦੇ 12 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 9-ਐਮਐਮ ਦੇ 118 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ 02 ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਲੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 05 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।