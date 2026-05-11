ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਕਾਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨ

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅੱਗੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 11, 2026 at 2:52 PM IST

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ (ਰੂਪਨਗਰ): ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਮੋਲ ਸਿੰਘ (25) ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੇਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ।

ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਕਤਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ (Etv Bharat)

'ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ'

ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਕਤਲ 2019 'ਚ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਹਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਮੇਰੇੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਏ ਹਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।'

ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ (ਹਰਮੋਲ ਸਿੰਘ) ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁੱਛਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 3-4 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸੌਤਲ ਵਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।'-ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਮੁਲਜ਼ਮ

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਮਪੁਰ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ‘ਭੁੱਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ’ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰਮੋਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੰਘਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮੋਲ ਸਿੰਘ (25) ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੇਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੇਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

