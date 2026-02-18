ETV Bharat / state

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।

Youth shot dead in LehraGaga constituency of Sangrur
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 18, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
ਸੰਗਰੂਰ: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ 2 ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ (Etv Bharat)

'2 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆ'

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।'

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਦਾ 2 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਪਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ।

LehraGaga Murder
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

'ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ'

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਲ਼ੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

