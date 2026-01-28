SSP ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ,ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੌਫ

ETV Bharat / state

SSP ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ,ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੌਫ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਲਟਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

SSP ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 28, 2026 at 7:09 PM IST

Updated : January 28, 2026 at 7:26 PM IST

ਮੋਹਾਲੀ: ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ,ਡੀਆਈਜੀ (ETV BHARAT)

'ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

'ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ'

ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡੀਆਈਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫੀਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।'

ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।-ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ,ਡੀਆਈਜੀ

'ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ'

ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।

