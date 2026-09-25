ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 25, 2026 at 6:52 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਚਿੱਟਾ
ਇਨਸਾਫ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ।"
"ਅੱਜ ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ, ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਤਾ ਏਜੰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੰਥੈਟਿਕ ਬਾਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" -ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਆਗੂ ਇਨਸਾਫ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ
ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਸਖਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
"ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ"
ਇਨਸਾਫ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਖਸਖਸ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।"
"ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਗਲ ਗੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਆਗੂ ਇਨਸਾਫ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ
ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"