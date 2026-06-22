ETV Bharat / state

ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਸਸਕਾਰ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲ !

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

pathankot boy death in america
ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਸਸਕਾਰ (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 22, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾ ਰੋਮਾਂਚ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਸਸਕਾਰ (etv bharat)

ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਲਾਸ਼

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ

ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ

ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।"

ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਘਟਨਾ ?

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ,ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

pathankot boy death in america
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਸਵੀਰ (etv bharat)

ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ?

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਜਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਮਾਂਚ ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੋੜੇ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਮਾਂਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰੋਮਾਂਚ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਏ ਸਨ ਘੁੰਮਣ

18 ਸਾਲਾ ਰੋਮਾਂਚ ਮਹਾਜਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਝਟਕਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।

TAGGED:

ਅਮਰੀਕਾ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਮਾਂਚ ਮਹਾਜਨ ਸਸਕਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ
PATHANKOT BOY DEATH IN AMERICA
PATHANKOT NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.