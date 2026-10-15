ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬੈਨਰ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Published : October 15, 2026 at 4:34 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਰੋਸ ਦੇ ਵੱਜੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੰਬੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਨੌਜਵਾਨ ਜਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਨਰ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਡ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਲਟ ਦੀ ਹਾਈਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੋਡ ਸੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। '
ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 22 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਧਰਨਿਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।' ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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