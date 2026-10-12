ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਸਕਾਰਪੀਓ ਚਾਲਕ ਨੇ ਦਰੜਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਸਕਾਰਪੀਓ ਚਾਲਕ ਨੇ ਦਰੜਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
Published : October 12, 2026 at 3:30 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਦੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮਰਾਡੋ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਗਿੱਲ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਟੱਕਰ ਇਨੀਂ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਸ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਧੁੱਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ।'
ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਪੁਲਿਸ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਮਰਾਡੋ ਦੇ ਆਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲਮਗੀਰ ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'