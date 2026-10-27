ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨਿਗਲ਼ਿਆ ਨੌਜਵਾਨ!, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਜਾਮ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨਿਗਲ਼ਿਆ ਨੌਜਵਾਨ!, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਜਾਮ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
Published : October 27, 2026 at 4:03 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਡ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,' ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ।'
'ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, ' ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ'।
'ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ'
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਸੋਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ,'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਘਾਣ - 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ! ਪੁਲਿਸ ਲਾਸ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ! ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ 35 ਸਾਲਾ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਿਰਸਾ-ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਹਰ ਸੱਚ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ!'
'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਤਲ'
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।- ਐਸਐਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ
'ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'