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ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ 'ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ, ਭੜਕਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਮੋਠਾਂਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

YOUTH MISSING FROM POLICE STATION
ਚੌਂਕੀ ਮੋਠਾਂਵਾਲ 'ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 4:33 PM IST

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ਕਪੂਰਥਲਾ: ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਮੋਠਾਂਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁਹੱਬਲੀਪੁਰ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ), ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਮੋਠਾਂਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇਦੋ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"- ਸੀਮਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ

YOUTH MISSING FROM POLICE STATION
ਲਾਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ (Etv Bharat)

ਉੱਧਰ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ। ਰਾਤ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਅਆਪਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"- ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਤਾ

"ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ"

ਉੱਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੌਂਕੀ ਮੋਠਾਂਵਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਐਸਆਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਮੁਹੱਬਲੀਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਫੁਮਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲੀ ਪੁੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚੌਂਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।"

YOUTH MISSING FROM POLICE STATION
ਲਾਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਿਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

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