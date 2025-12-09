6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜੀ ਪਤਨੀ ਮੁੱਕਰੀ

6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜੀ ਪਤਨੀ ਮੁੱਕਰੀ
ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਹਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸੋਹਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਫ ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਨੀ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।