ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ,ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ,ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।
Published : November 23, 2025 at 10:29 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 10:39 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕਰਮਜੀਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
'10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੋਖਾ'
ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਡਵੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਛੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।'
ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਬੱਸ ਲਾਅਰੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿਜ਼ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।-ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
'ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ'
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ, 'ਏਜੰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।'
'ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ'
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,'ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।'
'ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤਾਬਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।'
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੋਨਮਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, " ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'