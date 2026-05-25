ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ, ਪਵਾਤੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ !

ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ, ਪਵਾਤੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : May 25, 2026 at 7:33 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਇਹ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਲੱਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲ ਪਏ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਟ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਲੁਟੇਰਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਾਵਨ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ
ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਮਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ,ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।"
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਥਾਣੇ ਛਾਬਰ ਕੰਢੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"