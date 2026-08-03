'Baghel Go Back' ਪੋਸਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

'Baghel Go Back' ਪੋਸਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ।
Published : August 3, 2026 at 7:25 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ 'ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਗੋ ਬੈਕ' ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਗੋ ਬੈਕ ਬਘੇਲ’ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਸਨ।'
ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ
ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਫਲੈਕਸ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਕਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋੇਲੇ ਅਤੇ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ।'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੋਹੀ, ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ।'
ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ
ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਸੀ, ਜੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਵੇਰੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੀਏ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਕੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਂਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਜੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਣਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।'
ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ (ਵਾਹਨ) ਫੜ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।