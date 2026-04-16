ਖੁਦ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 16, 2026 at 5:40 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭਾਗੀਰਥ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਘਟਨਾ

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲਿਆਂ ਨੇ ਨਕਦ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ

ਐਸਐਸਪੀ ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ

ਉਥੇ ਹੀ ਖੁਦ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

