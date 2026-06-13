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AC ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

BARNALA AC BLAST
AC ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਤ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 13, 2026 at 1:41 PM IST

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ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ (25 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਗੁਰਮਹਿਰ ਢਿੱਲੋਂ,ਡਾਕਟਰ (ETV BHARAT)

'ਏਸੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕਾ'

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਏਸੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।

'ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ'

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

BARNALA AC BLAST
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV BHARAT)

'ਬਲਾਸਟ ਸਬੰਧੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ'

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



'ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ'


ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮਹਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਦੁਪਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਵਜੇ ਕੇਸੀ ਰੋਡ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਏਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਏਸੀ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

TAGGED:

ਬਰਨਾਲਾ ਏਸੀ ਧਮਾਕਾ
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BARNALA AC BLAST

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