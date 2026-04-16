ਰੱਦ ਹੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਲੱਖਪਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

Ludhiana Lottery winner
25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 16, 2026 at 7:43 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਹਾੜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੂਜਾ ਲਾਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਛੁੱਟੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਹਾੜਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰਾ

ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜੋ ਹੋਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ

ਉਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ।"

ਮਹੀਨਾਵਰ ਲਾਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਇਨਾਮ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਜਾ ਲਾਟਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ।

