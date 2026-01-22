ETV Bharat / state

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ

ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਂਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

China Dor youth injured
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 22, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਖੰਨਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜ਼ਕਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ (Etv Bharat)

ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 40 ਸਾਲਾ ਰਵੀਕਾਂਤ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੰਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੋਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਰਵੀਕਾਂਤ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਸੱਸ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।

ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਊ ਨੌਜਵਾਨ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਵੀਕਾਂਤ ਘਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।" ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਇਸ “ਮੌਤ ਦੀ ਡੋਰ” ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਪਣ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਅਤੇ ਗੱਟੂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

TAGGED:

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ
CHINA DOR KHANNA CASE
KHANNA CHINA DOR SALE
CHINA DOR YOUTH INJURED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.