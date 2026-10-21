ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਝੜਪ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ
ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 21, 2026 at 4:59 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਉਰਫ਼ ਹੈਰੀ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੈਰੀ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (CMC) ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਅਜੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈਰੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਗਈ ? ਮੇਰਾ ਪਤੀ 6-7 ਜਣਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ।"
"ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"-ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
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