ਸਾਵਧਾਨ! ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ, QR ਕੋਡ ਰਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਦਾਇਗੀ

ਸਾਵਧਾਨ! ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ, QR ਕੋਡ ਰਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਦਾਇਗੀ
ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ।
Published : November 15, 2025 at 5:33 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਸਟੈਗ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਡੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ QR ਪੇਮੈਂਟ
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ QR ਕੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵ ਡਬਲ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ 220 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ 440 ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ-ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
NHAI ਟੋਲਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਦੁੱਗਣੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ 220 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ 270 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।"
3 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ 3000 ਵਾਲਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।