Yearender 2025: ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੱਲ, ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ

Yearender 2025: ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੱਲ, ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : December 25, 2025 at 8:08 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 131 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 9 ਰਾਈਫਲ, 188 ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਪਿਸਤੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਈਡੀ, 11.62 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰਡੀਐਕਸ, 54 ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡ ਅਤੇ 32 ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਰੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗਰਨੇਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਸਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਅਤੇ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 29,784 ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 39,867 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 2,021 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਸ ਡਰੱਗ, 698 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 35,000 ਕਿਲੋ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 55.78 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 16.81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਐਮਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 88 ਫੀਸਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ 88 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6,228 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,901 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹੋਏ ਐਮਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੀਟੀਐਫ ਯਾਨੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 416 ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 992 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 620 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 252 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਤਲ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 79.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 418.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।