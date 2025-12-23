Yearender 2025: ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 23, 2025 at 5:57 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਲ 2025 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ, 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਰਿਹਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ 2025
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 10,637 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
'ਆਪ' ਦਾ ਵਧਿਆ ਵੋਟ ਫੀਸਦ
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਲੱਗਭਗ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਘੱਟ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 1.67 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਘੱਟ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 10637 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 2025
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦਾ 27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਗ੍ਰਾਫ਼
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਇਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮਡੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
- ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
- ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ
- ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ
- ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
- ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ
- ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
- ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ 2025
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਫ ਨੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.36 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 48 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ 2025
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪ-ਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ 2027 ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਧੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਸਾਂਸਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ