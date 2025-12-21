ETV Bharat / state

ਇਹ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕਈ ਘਰ ਉਜੜੇ

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

Punjab Floods 2025
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 21, 2025

Updated : December 21, 2025

[ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਲ 2025 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ 2026 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਕੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਈਆਂ ਲਈ ਭੁੱਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਤਬਾਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, Sphere India ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,050 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

Punjab Floods 2025
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। (ETV Bharat)

'ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ'

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 2025 ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

Punjab Floods 2025
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ (Picture Courtesy: IMD)

'ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ'

ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 54.5 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 69.7 ਐਮਐਮ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 161.4 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ 146.9 ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ।

Punjab Floods 2025
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ। (ETV Bharat)

'ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੀਂਹ ਲਿਆਇਆ ਬਰਬਾਦੀ'

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 146.2 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 253.7 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 77.7 ਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 150.6 ਐਮਐਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

Punjab Floods 2025
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ। (Courtesy: ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)

ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ

  • 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
  • ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ 2050 ਪਿੰਡ
  • 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 3 ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ
  • 3 ਲੱਖ, 87 ਹਜ਼ਾਰ, 898 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਘਰ
  • 1.76 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ
  • 2.52 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ 5.88 ਲੱਖ ਪੋਲਟਰੀ ਬਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
  • 97 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ, 363 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ
  • ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
  • 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਬਾਹ, 1280 ਡਿਸਪੈਨਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤਬਾਹ
  • 101 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 31 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ
Punjab Floods 2025
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ (ETV Bharat)

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

  1. ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ- 3300
  2. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ - 30 ਸਕੂਲ
  3. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ - 36 ਸਕੂਲ
  4. ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ
  5. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ
Punjab Floods 2025
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਕੂਲ (ETV Bharat)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ?

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ 2,329 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। 1.45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1.36 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

Punjab Floods 2025
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ। (ETV Bharat)

ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਫੌਜ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

  • 22,938 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
  • 219 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 5400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
  • 481 ਵੈਟਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  • ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ, ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 144 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਮਦਦ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ।
  • ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 1270 ਕੁਇੰਟਲ ਫੀਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Punjab Floods 2025
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋੇਏ। (Courtesy: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।

Punjab Floods 2025
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

- ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Punjab Floods 2025
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ। (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6500 ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

  • 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।
  • 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।
  • 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6500 ਰੁਪਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ।
  • 13,200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ।
  • 30, 806 ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ।
Punjab Floods 2025
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। (ETV Bharat)

ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ', ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjab Floods 2025
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। (ETV Bharat)

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

Punjab Floods 2025
ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। (Courtesy: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

Punjab Floods 2025
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (ETV Bharat)

ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ

ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਝਾ, ਕੇਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1400 ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

PUNJAB FLOODS EFFECTS ON PEOPLE
2025 PUNJAB FLOODS
YEAR ENDER 2025 PUNJAB
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
PUNJAB FLOODS

