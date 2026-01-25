ETV Bharat / state

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਯਮਰਾਜ, ਕਿਹਾ- ‘ਯਮ ਹੈ ਹਮ ! ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਸੇ ਲੇ ਜਾਏਗੇ ਹਮ’

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Yamraj came to streets
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਯਮਰਾਜ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 25, 2026 at 5:46 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅਪਣਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਯਮਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ETV Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਐਸਆਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Yamraj came to streets
ਯਮਰਾਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ETV Bharat)

"ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈਲਮਟ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਤਰਨ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ।" -ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ)


ਯਮਰਾਜ ਬਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹਿਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ।" - ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯਮਰਾਜ

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਦਰਅਸਲ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵਰ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਇਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

