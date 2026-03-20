ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੜੀ ਦਿਵਸ: ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਛੀ? 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਕੰਢੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 20, 2026 at 4:34 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪੈਰੋ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ 1200 ਪੰਛੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੜੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੜੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪੈਰੋ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। (ETV Bharat)

ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੜੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਵਰਲਡ ਸਪੈਰੋ ਡੇਅ ਇਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਨੇਚਰ ਫੌਰਏਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਈਕੋਸੇਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 2008 'ਚ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ "ਹੀਰੋ ਆਫ ਇੰਵਾਇਰਨਮੈਂਟ” 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੜੀ ਦਿਵਸ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

"ਵਿਸ਼ਵ ਸਪੈਰੋ ਦਿਵਸ ਕੱਲਾ ਚਿੜੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਇੰਨੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ।" - ਡਾ. ਤੇਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੋਲ?

ਸਾਡੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਦੀਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ- ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰਖਤ ਪਿੱਪਲ ਕਿੱਕਰ ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉੱਲੂ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਦਰਖਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ।

ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਦੀਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ -

  1. house sparrow ਜਿਸਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
  2. sind sparrow ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
  3. russet sparrow ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਧੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
  4. Eurasian tree sparrow ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ, ਤੋਤੇ, ਚਿੜੀਆਂ, ਮੈਨਾ, ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ (Omnivorous birds) ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ, ਬੀਜਾਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਰਵਭੱਖੀ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂ, ਚਿੜੀ, ਕਬੂਤਰ, ਮੋਰ, ਗੁਟਾਰ, ਤੋਤਾ, ਕੁੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

"ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜੋ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਛੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ।" - ਡਾ. ਤੇਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੰਛੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀੜੀ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਕਿਲਾ, ਖੰਜਨ, ਕੋਲਸਾ, ਮਹੋਕਾ, ਅਬਾਬਿਲਾ, ਨੀਲਕੰਠ, ਵਾਕ, ਪਪੀਆ, ਲਿਸ਼ਰਾ, ਪਤਰੰਗਾ, ਕਾਲਾ ਪਪੀਆ, ਹੁਦਹੁਦ, ਫੁਟਕੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜਾ, ਚਿੱਟਾ ਬਾਜਾ, ਵਾਕ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ

ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹਨ। 178 ਪੰਛੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਉਹ 217 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਛੀ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਛੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਪੰਛੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 9 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪੈਰੋ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਛੀ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਮਿਸਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।"

