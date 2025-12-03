ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦਿਵਸ 2025, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.68 ਕਰੋੜ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹਨ।
Published : December 3, 2025 at 6:25 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.68 ਕਰੋੜ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ 1500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵੇਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਿਵਿਆਂਗ
ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀਵਿਆਂਗ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਵਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕੇ ਦੀਵਿਆਂਗ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
"ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬੱਸ ਦੂਜਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੀਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਨਹੀਂ।" -ਕੌਰ ਸਿੰਘ
'ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਕੋਚ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।