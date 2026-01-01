ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਟਿਕਟ 'ਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਲਾਟਰੀ
ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਲਾਟਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 1000 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਲਾਟਰੀ ਵਿਜੇਤਾ।
Published : January 1, 2026 at 9:06 PM IST
ਰੂਪਨਗਰ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਾਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਲਾਟਰੀ ਧਮਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਲਾਟਰੀ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਲਾਟਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਮ ਡਰਾਅ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ। ਦੁਕਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਤੂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਤੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਟਿਕਟ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਖਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟਿਕਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ 3 ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਲਾਟਰੀ ਵਿਜੇਤਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।