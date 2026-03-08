ETV Bharat / state

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

AAP giving 1000 repees Women
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 8, 2026 at 5:17 PM IST

1 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ (Etv Bharat)

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।"

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਜਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

