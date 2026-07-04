ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਾਏ ਪੁਆੜੇ ! ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਾਏ ਪੁਆੜੇ ! ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Published : July 4, 2026 at 10:24 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।"
ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਲੇਟ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।"