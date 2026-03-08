ETV Bharat / state

ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ

ਔਰਤਾਂ ਨੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ।

ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 8, 2026 at 4:08 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ, Live ਵੇਖਿਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (ETV BHARAT)

'ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ।

'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੁਸ਼'

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰ 1000 ਦੀ ਥਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।"

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1100 ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।-ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਕੌਂਸਲਰ

'ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ'

ਕੌਂਸਲਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹन ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ CSC ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ BLO ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ।'

