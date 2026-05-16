ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 16, 2026 at 7:50 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਈ ਹੈ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

50 ਵਿੱਚੋਂ 33 ਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਖਵੇਂ

ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ 33 ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, 2 ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ 19 ਵਾਰਡ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 216 ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 2,31,611 ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,19,452 ਮਰਦ ਅਤੇ 1,12,152 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ (ETV Bharat)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਹੈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵੀ ਬਦਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੋਚਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਕੜ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।


ਬਦਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਸਲਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਹਨ।

