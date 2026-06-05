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ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜ਼ਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ !

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

Ludhiana woman molestation
ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 5, 2026 at 8:18 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ! (ETV BHARAT)

8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਉਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ 2001 ਤਹਿਤ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Ludhiana woman molestation
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ (ETV BHARAT)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

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ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਛੇੜਛਾੜ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਹਿਲਾ ਛੇੜਛਾੜ
LUDHIANA WOMAN MOLESTATION
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੂ ਮੋਟੋ
LUDHIANA WOMAN MOLESTATION

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