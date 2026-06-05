ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 9 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅੱਪਡੇਟ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਲਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 9 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅੱਪਡੇਟ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਲਬ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Published : June 5, 2026 at 1:53 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਰਮਨਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਡੀਸੀਪੀ ਰਮਨਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ: ਪੁਲਿਸ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗਭੱਗ 13 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਸ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 127 (6) ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਨਬਾਲਿਗ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੱਗਭੱਗ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਸੀ।